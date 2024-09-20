Олбани
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На время проведения саммита БРИКС Казанку закроют для судов

Это ограничение также касается маломерных судов.

В период проведения саммита БРИКС в Казани в акватории реки Казанка будет запрещено движение судов. Соответствующее распоряжение подписал Борис Ташимов, исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.

Согласно документу, запрет на судоходство будет действовать на участке реки от Нижнего моста (старого моста-дублера у Ветеринарной академии) до Кировской дамбы в Волжском бассейне внутренних водных путей Российской Федерации с 00:00 21 октября до 23:59 24 октября.

Это ограничение также касается маломерных судов, сообщила Регина Гаязова, временно исполняющая обязанности заместителя руководителя ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

«Маломерным судам будет запрещено движение в акватории Казанки на время проведения саммита БРИКС. Запрет будет действовать на территории от Кировской дамбы до Нижнего моста», — сказала Регина Гаязова.

Напомним, «Казань Экспо» закроют на время саммита БРИКС.