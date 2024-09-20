На время проведения саммита БРИКС Казанку закроют для судов

Согласно документу, запрет на судоходство будет действовать на участке реки от Нижнего моста (старого моста-дублера у Ветеринарной академии) до Кировской дамбы в Волжском бассейне внутренних водных путей Российской Федерации с 00:00 21 октября до 23:59 24 октября.