На время проведения саммита БРИКС Казанку закроют для судов

В период проведения саммита БРИКС в Казани в акватории реки Казанка будет запрещено движение судов. Соответствующее распоряжение подписал Борис Ташимов, исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.
Согласно документу, запрет на судоходство будет действовать на участке реки от Нижнего моста (старого моста-дублера у Ветеринарной академии) до Кировской дамбы в Волжском бассейне внутренних водных путей Российской Федерации с 00:00 21 октября до 23:59 24 октября.
Это ограничение также касается маломерных судов, сообщила Регина Гаязова, временно исполняющая обязанности заместителя руководителя ГУ МЧС России по Республике Татарстан.
«Маломерным судам будет запрещено движение в акватории Казанки на время проведения саммита БРИКС. Запрет будет действовать на территории от Кировской дамбы до Нижнего моста», — сказала Регина Гаязова.
Напомним, «Казань Экспо» закроют на время саммита БРИКС.