День города в Воронеже: без салюта, но с ансамблем Александрова

ПЛОЩАДКИ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ГОРОДА В ВОРОНЕЖЕ 2024.
День города в Воронеже 2024 пройдет в усеченном формате из-за сложной оперативной обстановки. Салюта не будет. Спецслужбы утвердили всего одну локацию для празднования — самый центр города, площадь Ленина и прилегающая к ней территория. В программе — торжественная часть, благотворительная акция, спортивно-патриотические мероприятия и несколько концертов.
ПРОГРАММА ДНЯ ГОРОДА В ВОРОНЕЖЕ 2024
СЦЕНА У ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА.
9.00 Городская зарядка.
11.00 Торжественная церемония открытия праздника и награждения Почетных граждан.
12.10 Праздничный гала-концерт лауреатов хореографического фестиваля «Танцующий город».
17.00 Выступление ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова.
ПЛОЩАДКА У «АГРОПРОМА».
12.00 — 18.00 Спортивно-развлекательная концертная программа.
12.00 — 18.00 Патриотическая интерактивная программа.
КОЛЬЦОВСКИЙ СКВЕР.
10.00 — 18.00 Благотворительная выставка-ярмарка «Белый цветок».
ПЛОЩАДКА МЕЖДУ КОЛЬЦОВСКИМ СКВЕРОМ И «ШОКОЛАДНИЦЕЙ».
11.30 Уличный спектакль театра кукол «Дюймовочка».
13.00 Уличный спектакль театра кукол «Дюймовочка».
АДМИРАЛТЕЙКА.
11.00 — 18.00 Трансляция на большом экране концертной программы с площади Ленина.