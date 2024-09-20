День города в Воронеже: без салюта, но с ансамблем Александрова

День города в Воронеже 2024 пройдет в усеченном формате из-за сложной оперативной обстановки. Салюта не будет. Спецслужбы утвердили всего одну локацию для празднования — самый центр города, площадь Ленина и прилегающая к ней территория. В программе — торжественная часть, благотворительная акция, спортивно-патриотические мероприятия и несколько концертов.