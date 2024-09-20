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День города в Воронеже: без салюта, но с ансамблем Александрова

Публикуем полную программу мероприятий на День города в Воронеже 21 сентября 2024.

Источник: Комсомольская правда

ПЛОЩАДКИ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ГОРОДА В ВОРОНЕЖЕ 2024.

День города в Воронеже 2024 пройдет в усеченном формате из-за сложной оперативной обстановки. Салюта не будет. Спецслужбы утвердили всего одну локацию для празднования — самый центр города, площадь Ленина и прилегающая к ней территория. В программе — торжественная часть, благотворительная акция, спортивно-патриотические мероприятия и несколько концертов.

ПРОГРАММА ДНЯ ГОРОДА В ВОРОНЕЖЕ 2024

СЦЕНА У ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА.

9.00 Городская зарядка.

11.00 Торжественная церемония открытия праздника и награждения Почетных граждан.

12.10 Праздничный гала-концерт лауреатов хореографического фестиваля «Танцующий город».

17.00 Выступление ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова.

ПЛОЩАДКА У «АГРОПРОМА».

12.00 — 18.00 Спортивно-развлекательная концертная программа.

12.00 — 18.00 Патриотическая интерактивная программа.

КОЛЬЦОВСКИЙ СКВЕР.

10.00 — 18.00 Благотворительная выставка-ярмарка «Белый цветок».

ПЛОЩАДКА МЕЖДУ КОЛЬЦОВСКИМ СКВЕРОМ И «ШОКОЛАДНИЦЕЙ».

11.30 Уличный спектакль театра кукол «Дюймовочка».

13.00 Уличный спектакль театра кукол «Дюймовочка».

АДМИРАЛТЕЙКА.

11.00 — 18.00 Трансляция на большом экране концертной программы с площади Ленина.

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