В Иркутске проходят курсы сестринского дела для волонтеров

В областном центре после летних каникул вновь возобновили курсы сестринского дела для волонтеров. Группу женщин уже набрали, сейчас им предстоит пройти 18 часов теоретических и практических занятий. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном отделении Всероссийской политической партии «Единая Россия».
В этом году Иркутский базовый медицинский колледж обновили, завезли необходимое оборудование. Там и проходят занятия. Преподаватели рассказывают ученицам о том, как распознать повреждения, ставить уколы, делать перевязки и то многое другое, что может понадобиться при оказании первой помощи. После этого женщин ждет зачет, по результатам которого они получат свидетельство.
Самой младшей участнице курса 17 лет. В этом году она не смогла поступить, однако все еще мечтает стать врачом. Многие женщины отправили своих мужей, сыновей и братьев «за ленточку». После получения необходимых знаний хотят уехать к ним на помощь. Некоторые останутся помогать раненным в военном госпитале областного центра.
— Одна слушательница планирует после курсов отправиться волонтёром в прифронтовой госпиталь — поближе к мужу, который сейчас принимает участие в СВО, — рассказывают в отделении партии.
На данный момент уже несколько десятков групп прошли обучение. Принять участие в программе приглашают всех желающих.