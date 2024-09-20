В Иркутске проходят курсы сестринского дела для волонтеров

В этом году Иркутский базовый медицинский колледж обновили, завезли необходимое оборудование. Там и проходят занятия. Преподаватели рассказывают ученицам о том, как распознать повреждения, ставить уколы, делать перевязки и то многое другое, что может понадобиться при оказании первой помощи. После этого женщин ждет зачет, по результатам которого они получат свидетельство.