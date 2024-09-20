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Парковка у «Юности» будет платной

Власти пообещали сделать тариф гибким.

Источник: Администрация Калининграда

После ремонта территории у спорткомплекса «Юность» парковка будет платной.

Об этом сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

По сути, это раньше была обычная парковка, теперь же это и современная «озеленённая» парковка, и городской сквер.

Если позволят погодные условия, то сдать объект должны будут в конце этого года.

«Парковка будет платной, но здесь будет такая же гибкая ценовая политика, как это сделано, например, у детских поликлиник. Там парковка является бесплатной для родителей, которые привезли в поликлинику своего ребёнка на машине. И этот интерфейс у нас уже полностью отработан на поликлинике на ул. Горького. Ровно по такому же принципу будет функционировать и данная парковка», — ответила Елена Дятлова на вопрос журналистов.