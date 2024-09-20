Для уборки урожая яблок на Кубани не хватает 2,5 тысяч человек

По словам господина Щербакова, в этом году Кубань потеряет около 30 тыс. тонн товарной продукции. Причиной тому спикер назвал, в частности, отсутствие иностранной рабочей силы.
«Это огромное количество. Нам сейчас не хватает 2,5 тыс. рабочих рук, чтобы убрать яблоки», — заявил господин Щербаков.
Он уточнил также, что на Краснодарский край приходится 30% всероссийского урожая яблок и «оголять» сегмент нельзя. Отметил спикер также нехватку механизаторов для работ в интенсивных садах.
В конце августа текущего года сообщалось, что Кубань входит в топ-3 регионов по количеству вакансий в АПК. В регионе наблюдается серьезный дефицит кадров в сельском хозяйстве.