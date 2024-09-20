Советы по защите дома от гриппа и ОРВИ дали нижегородцам

Жителям Нижегородской области дали советы, как защитить свой дом в сезон ОРВИ и гриппа. Рекомендации медиков приводит Telegram-канал «Бокал прессека».
Так, рекомендуется регулярно мыть дверные с мылом или обрабатывать их антисептиком с содержанием спирта не менее 70% ручки дверей, шкафов, письменные и журнальные столы, крышки комодов и тумбочек, спинки стульев и книжные полки.
Выключатели и бытовую технику нужно протирать антисептиком. Кухонные столешницы для профилактики следует ежедневно мыть с использованием бытовой химии или протирать антисептиком на спиртовой основе. Если же в квартире есть заболевший — после каждого использования.
Раковины и смесители нужно мыть со средствами бытовой химии и тщательно их смывать горячей водой.
Зубные щетки и расчески нужно регулярно ополаскивать водой и дополнительно обрабатывать спиртосодержащим антисептиком.
Ванную комнату и туалет нужно мыть с дезинфицирующими средствами на основе хлора.
Влажную уборку в обычном режиме следует проводить 2−3 раза в неделю, если что-то из членов семьи заболел — ежедневно, причем для уборки нужно использовать хлорсодержащие средства.
По данным Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, за неделю с 9 по 15 сентября в регионе заболели 15 580 человек — на 4077 больше, чем неделей ранее. При этом растет число пациентов коронавирусом.