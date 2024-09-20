Ремонт тротуара начали на бульваре Гагарина в Иркутске

Подрядчик за 1,5 месяца демонтирует старое дорожное покрытие, уложит новый асфальт и установит новые бордюры. Также на территории обновляют газон, садят кустарники, деревья и многолетние растения. В ближайшее время там планируют обустроить три площадки с покрытием из плитки, а также создать композиции из растений в виде шара, куба и других фигур.