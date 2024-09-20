Олбани
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ремонт тротуара начали на бульваре Гагарина в Иркутске

Планируют заменить 273 метра дорожного покрытия.

Источник: Комсомольская правда

В областном центре на бульваре Гагарина сняли часть асфальта. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, на участке начали ремонтировать пешеходную зону. Вдоль реки Ангары к концу октября заменят 273 метра покрытия.

— Бульвар Гагарина — одно из самых любимых мест отдыха у жителей Иркутска. Поэтому важно, чтобы там было приятно проводить время. Постепенно будем приводить это общественное пространство в порядок, — рассказала директор МКУ «Городская среда» Марина Прокопьева.

Подрядчик за 1,5 месяца демонтирует старое дорожное покрытие, уложит новый асфальт и установит новые бордюры. Также на территории обновляют газон, садят кустарники, деревья и многолетние растения. В ближайшее время там планируют обустроить три площадки с покрытием из плитки, а также создать композиции из растений в виде шара, куба и других фигур.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре возобновили работу курсов сестринского дела для волонтеров.