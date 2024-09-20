Три агропредприятия Ростовской области получат федеральную субсидию

Три производителя фруктов и ягод Ростовской области получат федеральную субсидию. Средства должны направить для компенсации ущерба от майских заморозков. Об этом говорится в распоряжении правительства России от 17 сентября 2024 года.
Всего из резервного фонда поступит 6807,5 тыс. рублей (то есть почти 7 млн рублей). Речь идет о единоразовой выплате, которую сформируют «исходя из уровня софинансирования расходных обязательств».
Соглашение о предоставлении субсидии обязаны заключить не позднее 30 календарных дней, то есть до 17 октября этого года.
Подобные выплаты планируют перечислить в девять регионов страны. Поддержку пострадавшим от заморозков производителям, кроме Ростовской области, направят также в Белгородскую, Волгоградскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Пензенскую, Саратовскую и Тамбовскую области. Суммарный объем помощи составит более 900 млн рублей.
Напомним, ранее парламентарии Ростовской области составили обращение с просьбой о помощи донским аграриям, пострадавшим от весенних заморозков. Депутаты предложили выделить денежную поддержку, а также распространить «кредитные каникулы» для пострадавших от ЧС федерального характера до конца 2025 года.