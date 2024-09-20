Учёный назвал топ-5 ядовитых грибов, которыми травятся воронежцы

Топ-5 ядовитых грибов, которыми травятся воронежцы, назвал «АиФ» миколог с 20-летним стажем, кандидат биологических наук Гавриил Мелькумов.
«Бледная поганка — это основной вид, которым травятся в Воронежской области. У неё, как и у других мухоморов, есть, например, утолщение в нижней части ножки. Но люди часто срезают грибы, а это утолщение остаётся в почве. Они путают бледную поганку с сыроежкой зелёной, которая имеет такой же цвет, но у неё заострённая часть ножки. На втором месте по отравлениям — ложный опёнок. Эти грибы похожи на опята и даже часто растут рядом, но у съедобных опят есть кольцо на ножке, окраска пластинок светлая, а у ложных кольцо отсутствует, а пластинки — серо-жёлтые, зелёно-желтые или тёмно-фиолетовые», — рассказал учёный.
На третьем месте рейтинга расположились ложнодождевики. Если внутри плодового тела мякоть тёмная, то это ложный дождевик, если светлая — то, скорее всего, вид съедобный. На четвертом и пятом месте — зеленушка и свинушка.
«Долгое время их относили к условно-съедобным грибам. При этом наши бабушки и дедушки утверждают, что всегда употребляли их в пищу. Однако у свинушки учёные обнаружили антиген-токсин, который приводит не только к разрушению кровяных пластинок, но и к тяжёлой аутоиммунной аллергической реакции вплоть до летального исхода. У одних людей недуг развивается сразу после употребления опасных грибов, у других не проявляется вообще», — пояснил Гавриил Мелькумов.