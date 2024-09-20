Учёный назвал топ-5 ядовитых грибов, которыми травятся воронежцы

«Бледная поганка — это основной вид, которым травятся в Воронежской области. У неё, как и у других мухоморов, есть, например, утолщение в нижней части ножки. Но люди часто срезают грибы, а это утолщение остаётся в почве. Они путают бледную поганку с сыроежкой зелёной, которая имеет такой же цвет, но у неё заострённая часть ножки. На втором месте по отравлениям — ложный опёнок. Эти грибы похожи на опята и даже часто растут рядом, но у съедобных опят есть кольцо на ножке, окраска пластинок светлая, а у ложных кольцо отсутствует, а пластинки — серо-жёлтые, зелёно-желтые или тёмно-фиолетовые», — рассказал учёный.