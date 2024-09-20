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В Геленджике приостановили работу двух канатных дорог

Ростехнадзор нашел нарушения в работе двух канатных дорог в Геленджике.

Источник: Комсомольская правда

В Геленджике приостановили работу двух пассажирских канатных дорог. Ростехнадзор нашел нарушения.

«Северо-Кавказское управление Ростехнадзора выявило нарушения обязательных требований промышленной безопасности, создающие непосредственную угрозу жизни и здоровью людей при эксплуатации двух канатных дорог “Тэфи” (Куприянова щель, 1), “Сафари-Парк” (федеральная дорога “Дон”, 1511 км)», — сообщили в ведомстве.

Выяснилось, что канатные дороги работали, несмотря на истекший срок службы. Они не были укомплектованы аттестованным штатом работников. Кроме того, в конструкцию канатной дороги внесли изменения, не была организована служба ее ремонта и обслуживания, а также служба по эвакуации пассажиров.

На юридических лиц составили протоколы о временном запрете работы канатных дорог. Материалы передали в Геленджикский городской суд.

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