В Геленджике приостановили работу двух канатных дорог

В Геленджике приостановили работу двух пассажирских канатных дорог. Ростехнадзор нашел нарушения.
«Северо-Кавказское управление Ростехнадзора выявило нарушения обязательных требований промышленной безопасности, создающие непосредственную угрозу жизни и здоровью людей при эксплуатации двух канатных дорог “Тэфи” (Куприянова щель, 1), “Сафари-Парк” (федеральная дорога “Дон”, 1511 км)», — сообщили в ведомстве.
Выяснилось, что канатные дороги работали, несмотря на истекший срок службы. Они не были укомплектованы аттестованным штатом работников. Кроме того, в конструкцию канатной дороги внесли изменения, не была организована служба ее ремонта и обслуживания, а также служба по эвакуации пассажиров.
На юридических лиц составили протоколы о временном запрете работы канатных дорог. Материалы передали в Геленджикский городской суд.