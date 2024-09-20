В Геленджике приостановили работу двух канатных дорог

Выяснилось, что канатные дороги работали, несмотря на истекший срок службы. Они не были укомплектованы аттестованным штатом работников. Кроме того, в конструкцию канатной дороги внесли изменения, не была организована служба ее ремонта и обслуживания, а также служба по эвакуации пассажиров.