Омский «Авангард» подписал контракт с канадцем Райаном Спунером

Хоккейный клуб «Авангард» сообщил о пополнении в своих рядах. В состав команды вошел канадский нападающий Райан Сунер. Контракт с ним заключен на один год.
«Спунера мы хорошо знаем, его атакующий потенциал известен — 67 очков и приз “Лучшая тройка” по итогам сезона 2023/24 говорят сами за себя. Райан добавит команде вариативности в нападении, а также при розыгрыше большинства. Он знаком практически со всеми в коллективе, знает и понимает требования тренерского штаба, так что влиться должен максимально быстро», — прокомментировал новость генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов.
«В сезоне 2023/24 в составе “Авангарда” форвард провел 75 матчей, в которых забросил 24 шайбы и отметился 43 результативными передачами при показателе полезности “+12”. В “Авангарде” Спунер будет играть под номером 51», — сообщили в пресс-службе команды.
Напомним, ранее мы писали о том, что «Авангард» покинул защитник Артем Чмыхов.