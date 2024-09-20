Омский «Авангард» подписал контракт с канадцем Райаном Спунером

«Спунера мы хорошо знаем, его атакующий потенциал известен — 67 очков и приз “Лучшая тройка” по итогам сезона 2023/24 говорят сами за себя. Райан добавит команде вариативности в нападении, а также при розыгрыше большинства. Он знаком практически со всеми в коллективе, знает и понимает требования тренерского штаба, так что влиться должен максимально быстро», — прокомментировал новость генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов.