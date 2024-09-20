Отключение воды Пермь: список домов с адресами, где с 28 до 29 сентября 2024 не будет воды

Рассказываем, в каких домах Мотовилихинского и Свердловского районов Перми будет отключение воды с 28 по 29 сентября 2024. Полный список адресов.
В компании «Новогор-Прикамье» предупредили об отключении воды в Мотовилихинском и Свердловском районах Перми. Это необходимо для замены запорной арматуры. Ремонтные работы будут выполнять на бульваре Гагарина, 85 и на улице Крупской, 76.
В связи с этим десятки домов в двух районах города на сутки останутся без воды. Отключение воды в Перми запланировано с 09.30 субботы, 28 сентября, до 09.30 воскресенья, 29 сентября. Пермякам рекомендуют заранее сделать необходимые запасы воды на период отключений. Публикуем полный список домов с адресами в Перми, где с 28 по 29 сентября 2024 запланировано отключение воды.
Список домов в Мотовилихинском и Свердловском районах Перми, где с 28 до 29 сентября 2024 будет отключение воды. Адреса:
— ул. Сибирская, 94;
— ул. Чернышевского, 7, 7а, 9а, 10, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 19а, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 41а, 15а, б, в, г, 17а, б, в, г, д;
— ул. Ушинского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
— ул. Красные Казармы, 7, 8, 9, 10, 17, 25;
— ул. Николая Островского, 27, 72, 74, 76, 76А, 107, 109, 111, 111а, 113, 119;
— ул. Крупской, 48, 50, 54, 52, 56, 57, 57А, 59, 61, 65/1, 65/2, 67, 68, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78а, 78, 88, 86, 84, 82, 80, 86а, 84а, 82а, 80а, 92, 90, 93, 89, 87, 91а, 89а, 87а, 87Б, 85, 85а, 79 (ЦТП № 8), 79а, 83, 81;
— ул. Аркадия Гайдара, 6/1, 6/2, 8, 16/2, 16а, 9, 9А, 7, 7а, 10А, 11, 11а, 13, 13а, 14, 16;
— ул. Пушкарская, 69, 75, 81, 55, 128, 130, 132, 134, 136, 61, 63, 67, 65, 73, 77, 79, 83, 140, 136а, 142;
— ул. Старцева, 35 В, 37/3, 37/2, 35/3, 35/2, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 61, 61к1, 65;
— бульвар Гагарина, 84, 83А, 82, 86, 86Б, 88, 80, 80а, 66 (ЦТП № 17), 62/2, 62, 64, 62а, 62а/2, 60а, 60, 60б, 60Д, 58, 58а, 58 В, 58Б, 58 г, 56, 54 (ЦТП № 20), 54а, 53, 59, 61, 115, 113а, 113, 113Б, 107/7, 109, 111/1, 111/2, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 103, 103а, 105, 105а, 101, 99, 97, 93/6, 74, 78, 74 В, 91, 95, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 89а, 66а, 68, 70 (ЦТП № 48), 70а, 70Б, 72 (ЦТП № 15), 72а;
— ул. Юрша, 82, 84, 86, 96, 100;
— ул. Лякишева, 2, 4, 6, 8;
— ул. Пономарева, 91,56, 56а;
— ул. Звонарева, 37, 39, 39а, 43, 43а, 45;
— ул. Белинского, 6, 6Б;
— ул. Дружбы, 11, 13;
— ул. Лумумбы, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 19;
— ул. Техническая, 1, 14;
— ул. Тургенева, 20;
— ул. Максима Горького, 41, 74;
— ул. Макаренко, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 54, 56.
Кроме того, в некоторых домах Перми могут возникнуть перебои с подачей воды и возможно пониженное давление водоснабжения:
— м/р Городские Горки: дома, расположенные от улицы Ушинского и Гайдара до улицы Старцева, а также от Пушкарской до бульвара Гагарина, от Студенческой до Ушинской и от бульвара Гагарина до улиц Технической — Гайдара;
— м/р Юбилейный.
На время отключения водоснабжения с 28 по 29 сентября 2024 в социальные объекты Мотовилихинского и Свердловского районов Перми организуют подвоз воды автоцистернами. Сейчас определяются потребности всех больниц, детских садов и других учреждений, а также составляют график движения автоцистерн. Дополнительную информацию об отключении воды можно уточнить по телефонам 068 или 2100−680.