Отключение воды Пермь: список домов с адресами, где с 28 до 29 сентября 2024 не будет воды

В связи с этим десятки домов в двух районах города на сутки останутся без воды. Отключение воды в Перми запланировано с 09.30 субботы, 28 сентября, до 09.30 воскресенья, 29 сентября. Пермякам рекомендуют заранее сделать необходимые запасы воды на период отключений. Публикуем полный список домов с адресами в Перми, где с 28 по 29 сентября 2024 запланировано отключение воды.