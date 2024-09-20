В Новосибирске запущено движение по шестиполосному съезду четвертого моста

Движение по шестиполосному съезду левобережной развязки строящегося четвертого моста запущено в Новосибирске сегодня, 20 сентября.
На сегодняшний день движение запущено по временной схеме, по три полосы в каждую сторону, что обеспечивает прямой проезд автомобильного транспорта с проезда Энергетиков до улицы Станиславского и в обратном направлении. На данном этапе на съезде обустроено дорожное полотно, нанесена временная разметка, установлены дорожные знаки.
Согласно проекту строительства моста, это один из двадцати пяти съездов.
На сегодняшний день готовность съездов левобережной развязки составляет около 80%, правобережной 89%, сообщили в пресс-службе холдинга «ВИС».
Напомним, согласно условиям соглашения сдать четвертый мост планировалось до конца 2022 года. В 2023 году руководитель группы «ВИС» Сергей Юдин сообщил, что объект может быть сдан лишь к концу 2024 года по объективным причинам: пандемия, санкции, турбулентность политики. В июле 2024 года Андрей Травников подписал постановление о продлении срока сдачи объекта до 6 декабря 2025 года.
18 сентября сообщалось, что в Новосибирске отремонтировали и ввели в эксплуатацию путепровод на улице Трикотажной. Контракт на проведение ремонтных работ на автодорожном путепроводе через железнодорожные пути станции Новосибирск-Восточный был заключен в 2023 году. Подрядчиком выступило ООО «Батл».
Движение по Октябрьскому мосту по всей ширине планируют открыть до конца 2024 года. В ремонте сооружения задействованы два подрядчика: новосибирская «СК Дороги Сибири» и иркутская компания «Клевер». В настоящий момент работы идут на двух сторонах объекта. С предыдущим подрядчиком «СпецТрансСтрой» договорные отношения были расторгнуты в одностороннем порядке в конце августа этого года. В мэрии заявили, что на такой шаг пошли из-за невыполнения подрядчиком условий контракта.