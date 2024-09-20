В Новосибирске запущено движение по шестиполосному съезду четвертого моста

Движение по Октябрьскому мосту по всей ширине планируют открыть до конца 2024 года. В ремонте сооружения задействованы два подрядчика: новосибирская «СК Дороги Сибири» и иркутская компания «Клевер». В настоящий момент работы идут на двух сторонах объекта. С предыдущим подрядчиком «СпецТрансСтрой» договорные отношения были расторгнуты в одностороннем порядке в конце августа этого года. В мэрии заявили, что на такой шаг пошли из-за невыполнения подрядчиком условий контракта.