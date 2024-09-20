Погиб в ДНР: в Севастополе простились с санитаром отделения эвакуации

Масалыкин родился и вырос в Севастополе. Он закончил школу № 11 и некоторое время учился в судостроительном техникуме. Далее горожанина призвали в армию. Он служил в одной из частей армейской авиации в Прибалтике. Затем Масалыкин вернулся в Севастополе. Он трудился в разных сферах. В частности, он служил в правоохранительных органах и местном лесхозе.