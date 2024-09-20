Погиб в ДНР: в Севастополе простились с санитаром отделения эвакуации

В пятницу, 20 сентября, в Севастополе простились с сержантом, санитаром отделения эвакуации Станиславом Масалыкиным, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Масалыкин родился и вырос в Севастополе. Он закончил школу № 11 и некоторое время учился в судостроительном техникуме. Далее горожанина призвали в армию. Он служил в одной из частей армейской авиации в Прибалтике. Затем Масалыкин вернулся в Севастополе. Он трудился в разных сферах. В частности, он служил в правоохранительных органах и местном лесхозе.
«Был патриотом своей страны и родного города. В молодости мечтал о том, чтобы выполнять интернациональный долг в Афганистане. С первых дней СВО активно поддержал наших ребят, отработал контракт в формировании БАРС, затем в 2023 году заключил контракт с МО РФ», — рассказал о севастопольце Развожаев.
Губернатор отметил, что Масалыкин был отлично подготовленным бойцом, который образцово выполнял все поставленные задачи. По его словам, севастополец пользовался авторитетом и уважением у командиров и сослуживцев.
«Станислав Васильевич Масалыкин геройски погиб при выполнении боевой задачи на Донецком направлении. Будем помнить нашего героя!».