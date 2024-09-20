Заморозки до −3 градусов ждут татарстанцев на следующей неделе

В выходные дни в Татарстане прогнозируются холодная погода и кратковременные дожди. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.
Завтра в Казани ожидается переменная облачность, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +10..+12 градусов, днем потеплеет до +18..+20 градусов. Ветер — западный и северо-западный до 5−10 м/с, местами порывами до 13 м/с.
В воскресенье, 22 сентября, в Татарстане местами пройдет небольшой дождь, начнет поступать холодный северный воздух. Ночные температуры ожидаются от +5 до +10 градусов, днем — от +11 до +16 градусов.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели сохранится холодная погода с дневными температурами не выше +11..+16 градусов. В ночные часы ожидается 0..+5 градусов. Во вторник столбики термометров местами понизятся до 0..-3 градусов. Вероятность осадков в этот период будет небольшой.