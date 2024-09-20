Заморозки до −3 градусов ждут татарстанцев на следующей неделе

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели сохранится холодная погода с дневными температурами не выше +11..+16 градусов. В ночные часы ожидается 0..+5 градусов. Во вторник столбики термометров местами понизятся до 0..-3 градусов. Вероятность осадков в этот период будет небольшой.