Губернатор Ростовской области посетил спортивный кластер Таганрога

— Принципиальная задача — ритмичное исполнение дорожной карты. Кроме крупных объектов, таких как трамвай, есть проект, который начнем в 2025 году. Это реконструкция больницы скорой помощи. Еще одна актуальная тема — набережная. Скорее всего, обновление начнем с той части, которая совсем не обустроена, — сказал Василий Голубев.