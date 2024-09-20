Губернатор Ростовской области посетил спортивный кластер Таганрога

Губернатор Ростовской области Василий Голубев проконтролировал развитие спортивного кластера в Таганроге. Рабочий визит состоялся 19 сентября, сообщили в пресс-службе главы региона.
Сначала донской глава ознакомился с ходом капремонта Дворца спорта, который должен быть завершен в августе 2025 года. На обновление было выделено 470 млн рублей. К этому этому моменту объект готов уже на 50%.
Также Василий Голубев осмотрел бассейн «Дельфин», который ранее отремонтировали в рамках региональной программы. Спортивное пространство занимают 25-метровый бассейн на шесть дорожек с вышками, зал для сухого плавания, раздевалки и медкабинет. Сейчас здесь занимаются больше 500 детей.
Еще одним объектом таганрогского спортивного кластера считается возведенный на внебюджетные деньги Ледовый дворец, он уже работает. Напомним, спортивный кластер Таганрога относится к спортшколе олимпийского резерва № 13. Здесь развивают 15 видов спорта.
Добавим, также в ходе поездки Василий Голубев посетил площадку, открытую в этом году при школе № 37. На этом объекте создали площадки для мини-футбола, баскетбола, волейбола, воркаута, беговые дорожки, яму для прыжков, а также привели в порядок футбольное поле.
Губернатор также прокомментировал выполнение дорожной карты развития Таганрога до 2030 года.
— Принципиальная задача — ритмичное исполнение дорожной карты. Кроме крупных объектов, таких как трамвай, есть проект, который начнем в 2025 году. Это реконструкция больницы скорой помощи. Еще одна актуальная тема — набережная. Скорее всего, обновление начнем с той части, которая совсем не обустроена, — сказал Василий Голубев.