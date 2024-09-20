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На следующей неделе омичей ожидает неприятный сюрприз от погоды

В регионе наступит резкое похолодание.

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Om1 Омск

По данным Обь-Иртышского УГМС, в эти выходные в Омской области местами ожидаются кратковременные дожди. В воскресенье, 22 сентября, температура воздуха ночью составит +5…+10 градусов, а днём — +17…+22 градуса. Также синоптики прогнозируют усиление юго-западного ветра до 15−20 м/с. После в регионе наступит резкое похолодание.

«В понедельник, 23 сентября в связи с продвижением североатлантического циклона будет поступать холодная воздушная масса, ожидается ухудшение погодных условий. Прогнозируется преобладание облачной и ветреной погоды, а также понижение температуры воздуха днем до +9…+14°. Ночью дожди пройдут повсеместно; днём в основном по северной половине и небольшие по количеству», — сообщают специалисты.

Холодная погода продержится всю неделю. Пик холодов прогнозируется на пятницу, 27 сентября. В этот день температура упадёт до +7 и пройдёт снег с дождём.