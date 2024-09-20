На следующей неделе омичей ожидает неприятный сюрприз от погоды

«В понедельник, 23 сентября в связи с продвижением североатлантического циклона будет поступать холодная воздушная масса, ожидается ухудшение погодных условий. Прогнозируется преобладание облачной и ветреной погоды, а также понижение температуры воздуха днем до +9…+14°. Ночью дожди пройдут повсеместно; днём в основном по северной половине и небольшие по количеству», — сообщают специалисты.