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В Башкирии зацвела сирень

Цветение кустарников заметили жители Чекмагушевского района.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии зацвела сирень. Цветение кустарников заметили жители Чекмагушевского района.

Как сообщают жители в соцсетях, сентябрьское повторение майского цветения удивило сельчан. Местные садоводы отмечают, что подобное явление — редкость, и оно может быть связано с аномальным теплом.

Отметим, что в эти дни сирень зацветал также в других районах России, об этом сообщают жители и журналисты из Подмосковья, Тверской, Костромской, Брянской, Псковской областей, а также Краснодарского края и Мурманской области. Фотографии цветущий сирени публикуют жители Барнаула, Казани и Санкт-Петербурга.

Ботаники объясняют эту аномалию гормональным сбоем. Повторное цветение стало возможно из-за того, что в весной многие кусты сирени были повреждены морозами и ледяными дождями. Из-за этого они не отцвели в полную силу и распустились снова в теплом сентябре. Однако это может навредить растениям — в году сирень будет цвести менее обильно.