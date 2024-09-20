В Башкирии зацвела сирень

Ботаники объясняют эту аномалию гормональным сбоем. Повторное цветение стало возможно из-за того, что в весной многие кусты сирени были повреждены морозами и ледяными дождями. Из-за этого они не отцвели в полную силу и распустились снова в теплом сентябре. Однако это может навредить растениям — в году сирень будет цвести менее обильно.