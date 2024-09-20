Все ответили, что заслуживает снисхождения: Какой вердикт вынесли присяжные супругам из Ростова, обвиняемым в убийстве дочери

В Ростове коллегия присяжных 19 сентября вынесла вердикт супругам, обвиняемым в убийстве общей восьмимесячной дочери. Пару задержали в 2023 году после того, как в их квартире обнаружили останки их общего ребенка.
По данным объединенной пресс-службы судов Ростовской области, вердикт обвинительный. На вопрос о виновности подсудимого, отца ребенка, шесть присяжных ответили «да», двое — «нет». Все восемь членов коллегии посчитали, что он заслуживает снисхождения.
Семь присяжных решили, что подсудимая виновна, один — что невиновна.
— На вопрос, заслуживает ли она снисхождения пять присяжных ответили «да», три присяжных ответили «нет».
26 сентября пройдет обсуждение последствий вердикта. Когда обвиняемым вынесут приговор, пока неизвестно.
ОБВИНЯЛИ ДРУГ ДРУГА В УБИЙСТВЕ.
Громкое ЧП случилось 28 апреля прошлого года в микрорайоне Суворовский. По версии следствия, жильцы одной из квартир, 33-летний мужчина и его 23-летняя жена, расправились с дочерью и попытались скрыть следы преступления. Вечером того же дня женщина позвонила в полицию и заявила, что ее ребенка похитили. Правоохранители приехали на место и обнаружили останки младенца на кухне. Супругов задержали и поместили под стражу. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, совершенное группой лиц».
Родители девочки начали обвинять в убийстве друг друга. Спустя почти год расследования, в апреле 2024 года, дело с обвинительным заключением дошло до суда. Для его рассмотрения привлекли коллегию присяжных заседателей.
В суде обвиняемая утверждала, что муж задушил их дочь, а потом угрозами заставил помогать ему скрывать убийство. Ее супруг настаивал на том, что не имеет отношения к преступлению. По словам мужчины, в тот день он собрал вещи и ушел из дома, оставив жену с ребенком. Вечером ему позвонили полицейские и сообщили о пропаже дочери.
«В КВАРТИРЕ БЫЛО ОДНО НЕПОВИННОЕ ЛИЦО».
18 сентября в суде прошли прения сторон. Прокурор настаивал на виновности обоих подсудимых.
— Я убеждена, что 28 апреля в квартире было одно неповинное лицо. Это ребёнок. Было два взрослых человека, которые в ходе очередного конфликта и причинили смерть маленькой девочке, — заявил гособвинитель во время своей речи.
Перед присяжными выступили три адвоката мужчины и один — женщины. Принял участие в прениях и один из обвиняемых — отец ребенка.
В последнем слове каждый подсудимый снова заявил о своей невиновности. Мать девочки попросила отправить ее на спецоперацию.
— Очень прошу уважаемый суд не наказывать меня сроком. Очень прошу уважаемый суд дать мне шанс на исправление. Я также хочу заявить о своем желании принести пользу обществу, а именно — принимать участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции.
Второй обвиняемый, отец ребенка, призвал наказать причастного к преступлению.
— Что сказать? Свою дочь я не убивал. Это страшное преступление я не совершал. Что касается моей судьбы, она, конечно, уже разрушена, несмотря ни на что. Но самое главное — я прошу вас наказать убийцу моей дочери.