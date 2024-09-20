Все ответили, что заслуживает снисхождения: Какой вердикт вынесли присяжные супругам из Ростова, обвиняемым в убийстве дочери

Громкое ЧП случилось 28 апреля прошлого года в микрорайоне Суворовский. По версии следствия, жильцы одной из квартир, 33-летний мужчина и его 23-летняя жена, расправились с дочерью и попытались скрыть следы преступления. Вечером того же дня женщина позвонила в полицию и заявила, что ее ребенка похитили. Правоохранители приехали на место и обнаружили останки младенца на кухне. Супругов задержали и поместили под стражу. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, совершенное группой лиц».