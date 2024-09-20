Волгоградка стала участницей «Новых пацанок» на «Пятнице!»

У 27-летней Яны вредных привычек множество. Пристрастилась она к ним уже перебравшись в Балашиху Московской области. Теперь девушка уверена: если удастся измениться ей, то изменится и вся ее семья, в том числе, брат, который также страдает от зависимостей. Увидеть, как будет выживать на тайском острове их землячка, волгоградцы могут каждый четверг. Тем временем в ЦПКиО их ждут в выходные «Мужские игры».