Волгоградка стала участницей «Новых пацанок» на «Пятнице!»

Уроженка города Котово Волгоградской области Яна Казакова стала участницей «Новых пацанок» на телеканале «Пятница!». Проект стартовал накануне. Его героини — 13 девушек, чей жизненный путь был до сих пор не прост.
Каждая из них была лишена родительской любви, их не понимали окружающие. На острове они надеются проработать травмы прошлого и избавиться от зависимостей, рассказывают создатели реалити-шоу.
У 27-летней Яны вредных привычек множество. Пристрастилась она к ним уже перебравшись в Балашиху Московской области. Теперь девушка уверена: если удастся измениться ей, то изменится и вся ее семья, в том числе, брат, который также страдает от зависимостей. Увидеть, как будет выживать на тайском острове их землячка, волгоградцы могут каждый четверг. Тем временем в ЦПКиО их ждут в выходные «Мужские игры».