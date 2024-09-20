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Волгоградка стала участницей «Новых пацанок» на «Пятнице!»

У 27-летней Яны Казаковой, как и у других 12-ти участниц проекта, множество вредных привычек и зависимостей, которые они надеются побороть.

Уроженка города Котово Волгоградской области Яна Казакова стала участницей «Новых пацанок» на телеканале «Пятница!». Проект стартовал накануне. Его героини — 13 девушек, чей жизненный путь был до сих пор не прост.

Каждая из них была лишена родительской любви, их не понимали окружающие. На острове они надеются проработать травмы прошлого и избавиться от зависимостей, рассказывают создатели реалити-шоу.

У 27-летней Яны вредных привычек множество. Пристрастилась она к ним уже перебравшись в Балашиху Московской области. Теперь девушка уверена: если удастся измениться ей, то изменится и вся ее семья, в том числе, брат, который также страдает от зависимостей. Увидеть, как будет выживать на тайском острове их землячка, волгоградцы могут каждый четверг. Тем временем в ЦПКиО их ждут в выходные «Мужские игры».

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