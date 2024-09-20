Петербуржцев предупредили о резком усилении ветра в субботу

По прогнозу Северо-Западного УГМС, в субботу, 21 сентября в Петербурге местами ожидаются резкие порывы ветра. Его скорость будет достигать 15 м/с, отметили в ведомстве.
Водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать предельную осторожность во избежание ДТП. На улице по возможности следует избегать нахождение вблизи деревьев и шатких конструкций.
«Ъ-СПб» писал, что в последний день лета, 31 августа, на Крестовском острове в Петербурге из-за сильного ветра упало дерево, в результате чего погиб мужчина.