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Петербуржцев предупредили о резком усилении ветра в субботу

В Петербурге в очередной раз ухудшатся погодные условия. Об этом жителей и гостей города предупредили в региональном ГУ МЧС.

Сейчас в Олбани: +16° 0 м/с 88% 754 мм рт. ст. +17°
Источник: Коммерсантъ

По прогнозу Северо-Западного УГМС, в субботу, 21 сентября в Петербурге местами ожидаются резкие порывы ветра. Его скорость будет достигать 15 м/с, отметили в ведомстве.

Водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать предельную осторожность во избежание ДТП. На улице по возможности следует избегать нахождение вблизи деревьев и шатких конструкций.

«Ъ-СПб» писал, что в последний день лета, 31 августа, на Крестовском острове в Петербурге из-за сильного ветра упало дерево, в результате чего погиб мужчина.