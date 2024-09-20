Олбани
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области собираются открыть музей истории подсолнечного масла

Музей истории подсолнечного масла собираются открыть в 100 км от Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области собираются открыть музей подсолнечного масла. Об этом «Молоту» рассказала ростовчанка, которая в 2024 году запустила производство этого продукта и уже вышла на маркетплейсы.

Музей должен заработать в 100 км от Ростова-на-Дону, в хуторе Керчик-Савров.

— Представим историю появления подсолнечного масла. Также будем рассказывать, как выпускается настоящее подсолнечное масло. Поделимся технологиями производства. Кроме этого, все желающие смогут сами на месте сделать партию масла и забрать его домой, — рассказала предприниматель.