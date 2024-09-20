В «Пассажиравтотрансе» прокомментировали падение блокадницы на Комендантском

В результате падения 84-летняя женщина получила перелом бедренной кости со смещением отломков. Сейчас пациентка находится на лечении в больнице Святого Георгия. По словам самой пострадавшей, она упала на асфальт, потому что автобус тронулся с места, не закрыв двери.