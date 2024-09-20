Рассказываем, по каким адресам подключат отопление в Иркутске 21 и 22 сентября

— В Правобережном округе теплоснабжение появится в микрорайоне Зеленый. Затем от улицы Ямской до улицы 1 Советской. Также на Советской вплоть до улицы Култукской. От улицы Декабрьских Событий до Космического проезда. И в районе площади Декабристов, — рассказывают в пресс-службе администрации.