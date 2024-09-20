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Рассказываем, по каким адресам подключат отопление в Иркутске 21 и 22 сентября

График подключения отопления в Иркутске 21 и 22 сентября 2024.

Источник: Комсомольская правда

Подключение отопления в Иркутске 2024 происходит постепенно. Так 21 и 22 сентября тепло дадут еще по ряду адресов. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

Подключение отопления в Иркутске 21 сентября 2024

Так, наконец, потеплеет в квартирах жителей Ленинского округа. Батареи нагреются в домах от 13-го до 19-го Советского переулка. В Свердловском округе подключат микрорайон Затон и улицу Тургенева.

— В Правобережном округе теплоснабжение появится в микрорайоне Зеленый. Затем от улицы Ямской до улицы 1 Советской. Также на Советской вплоть до улицы Култукской. От улицы Декабрьских Событий до Космического проезда. И в районе площади Декабристов, — рассказывают в пресс-службе администрации.

Смогут насладиться теплом в доме и жители Октябрьского округа. Тепло появится сразу в нескольких микрорайонах: в Солнечном, Байкальском и на Нижней Лисихе. Также на улице Ширямова, Можайского, Жигулевской и в районе аэропорта. Вот по таким адресам пройдет подключения отопления 21 сентября 2024.

ЖКХ