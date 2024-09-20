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Лучшие фото 20 сентября

Новости Mail представляют лучшие снимки, сделанные ведущими фотожурналистами мировых и российских информационных агентств.

420-летний храм Микабояма Фудосон в японской префектуре Гумма. В Японии растет программа продажи храмов и святилищ, в связи с этим правительство страны ужесточает меры против недобросовестных покупателей.

Источник: Reuters

Бразильский певец Винни Санта Фе выступает на сцене «Favela scenarium» во время музыкального фестиваля Rock in Rio в Рио-де-Жанейро. Фавелы Рио — это трущобы, расположенные на холмах города, в которых ютятся миллионы людей, живущих в бедности. Несмотря на экономические трудности, жители фавел гордятся своей общиной и культурой.

Источник: Reuters

Бегуны на вечерней пробежке в одном из парков Буэнос-Айреса. Столица Аргентины расположилась на востоке страны, в бухте Ла-Плата. Площадь аргентинской столицы — 202 кв. км, население Буэнос-Айреса вместе с пригородами составляет более 11 миллионов человек. Это многонациональный город, основная часть жителей которого — этнические испанцы и итальянцы.

Источник: AP 2023

Полицейский охраняет избирательный участок на предстоящих президентских выборов в Коломбо. Предстоящие президентские выборы на Шри-Ланке считаются одними из самых непредсказуемых. 21 сентября жители островного государства будут голосовать на выборах впервые после масштабных протестных акций, прокатившихся по всей стране в 2022 году и приведших к отставке бывшего президента Готабаи Раджапаксы.

Источник: AP 2023

Урок труда для мальчиков по изготовлению скалки в московской школе № 1190. С 1 сентября 2024 года в школьные расписания был внедрен обновленный предмет «Труд (технология)», который придет на смену действующему школьному уроку «Технология». Это нововведение предлагает школьникам не только традиционные занятия по работе с разными материалами, но и введение в компьютерные науки, робототехнику, 3D-моделирование и создание беспилотников.

Источник: РИА "Новости"

Уборка урожая пшеницы во время заката на полях в окрестностях села Бараит Новосёловского района Красноярского края. С 20 сентября в Красноярском крае вводится режим ЧС из-за переувлажнения почвы на аграрных полях, вызванного длительными аномальными осадками, не позволившими собрать существенную часть урожая. Предварительный объем пострадавших посевов — более 17 тысяч гектаров, расчетный размер ущерба — более 280 млн. рублей.

Источник: РИА "Новости"

Теплоход «Леонид Красин» на реке Волге в Ивановской области. Ивановская область входит в маршрут «Золотое кольцо». Одним из ее туристических центров является «город невест» Иваново, который посещают приблизительно 200 тысяч человек.

Источник: Владимир Смирнов/ТАСС

На индонезийском острове Ява продолжается извержение самого активного вулкана страны, Мерапи. Потоки лавы и облака пепла высотой 2968 метров видны из деревни Турго в окрестностях города Джокьякарта.

Источник: Zuma/TASS