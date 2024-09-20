Лучшие фото 20 сентября

Урок труда для мальчиков по изготовлению скалки в московской школе № 1190. С 1 сентября 2024 года в школьные расписания был внедрен обновленный предмет «Труд (технология)», который придет на смену действующему школьному уроку «Технология». Это нововведение предлагает школьникам не только традиционные занятия по работе с разными материалами, но и введение в компьютерные науки, робототехнику, 3D-моделирование и создание беспилотников.