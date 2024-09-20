Лучшие фото 20 сентября

420-летний храм Микабояма Фудосон в японской префектуре Гумма. В Японии растет программа продажи храмов и святилищ, в связи с этим правительство страны ужесточает меры против недобросовестных покупателей.
Бразильский певец Винни Санта Фе выступает на сцене «Favela scenarium» во время музыкального фестиваля Rock in Rio в Рио-де-Жанейро. Фавелы Рио — это трущобы, расположенные на холмах города, в которых ютятся миллионы людей, живущих в бедности. Несмотря на экономические трудности, жители фавел гордятся своей общиной и культурой.
Бегуны на вечерней пробежке в одном из парков Буэнос-Айреса. Столица Аргентины расположилась на востоке страны, в бухте Ла-Плата. Площадь аргентинской столицы — 202 кв. км, население Буэнос-Айреса вместе с пригородами составляет более 11 миллионов человек. Это многонациональный город, основная часть жителей которого — этнические испанцы и итальянцы.
Полицейский охраняет избирательный участок на предстоящих президентских выборов в Коломбо. Предстоящие президентские выборы на Шри-Ланке считаются одними из самых непредсказуемых. 21 сентября жители островного государства будут голосовать на выборах впервые после масштабных протестных акций, прокатившихся по всей стране в 2022 году и приведших к отставке бывшего президента Готабаи Раджапаксы.
Урок труда для мальчиков по изготовлению скалки в московской школе № 1190. С 1 сентября 2024 года в школьные расписания был внедрен обновленный предмет «Труд (технология)», который придет на смену действующему школьному уроку «Технология». Это нововведение предлагает школьникам не только традиционные занятия по работе с разными материалами, но и введение в компьютерные науки, робототехнику, 3D-моделирование и создание беспилотников.
Уборка урожая пшеницы во время заката на полях в окрестностях села Бараит Новосёловского района Красноярского края. С 20 сентября в Красноярском крае вводится режим ЧС из-за переувлажнения почвы на аграрных полях, вызванного длительными аномальными осадками, не позволившими собрать существенную часть урожая. Предварительный объем пострадавших посевов — более 17 тысяч гектаров, расчетный размер ущерба — более 280 млн. рублей.
Теплоход «Леонид Красин» на реке Волге в Ивановской области. Ивановская область входит в маршрут «Золотое кольцо». Одним из ее туристических центров является «город невест» Иваново, который посещают приблизительно 200 тысяч человек.
На индонезийском острове Ява продолжается извержение самого активного вулкана страны, Мерапи. Потоки лавы и облака пепла высотой 2968 метров видны из деревни Турго в окрестностях города Джокьякарта.