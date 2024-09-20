В Германии нашли ранее неизвестную композицию Моцарта

Вольфганг Амадей Моцарт считается одним из величайших композиторов в истории музыки. Пик его известности пришелся на 25 лет, а умер он в 35, в одиночестве и болезни. На его похороны пришел лишь композитор Антони Сальери, которого в будущем обвиняли в смерти коллеги.