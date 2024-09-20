В Германии нашли ранее неизвестную композицию Моцарта

Как уточняется, речь идет о композиции из семи частей для струнного трио общей продолжительностью около 20 минут, предположительно написанной в середине-конце 1760-х годов. Исследователи обнаружили это произведение в библиотеке во время составления нового каталога Кёхеля — исчерпывающего собрания музыкальных сочинений Моцарта.
«Кажется, что законченное струнное трио сохранилось в Лейпциге благодаря удачному стечению обстоятельств. Пьеса, судя по всему, была написана рукой сестры Моцарта. Вероятно, она хранила это произведение в память о своем брате», — добавили исследователи.
В новом каталоге неопубликованное произведение называется Ganz kleine Nachtmusik («Маленькая ночная мелодия»), что отсылает к одному из самых известных произведений Моцарта.
Произведение было впервые публично исполнено в четверг, 19 сентября, в родном городе композитора Зальцбурге. Немецкая премьера состоится в Лейпцигской опере 21 сентября.
Вольфганг Амадей Моцарт считается одним из величайших композиторов в истории музыки. Пик его известности пришелся на 25 лет, а умер он в 35, в одиночестве и болезни. На его похороны пришел лишь композитор Антони Сальери, которого в будущем обвиняли в смерти коллеги.
Самыми известными произведениями композитора являются: «Симфония № 40», «Маленькая ночная серенада», «Турецкий марш», «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Реквием» и «Волшебная флейта».