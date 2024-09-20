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В парке «Дружба» Ростова-на-Дону за 60 млн рублей сделают систему сбора стоков

Ремонт сетей водоотведения запланировали в ростовском парке «Дружба».

Источник: Комсомольская правда

В парке «Дружба» Ростова-на-Дону систему сбора стоков обновят за 60 млн рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Конкурс на проведение работ администрация парка разместила еще в августе, в сентябре 2024 года определили подрядчика. Всего поступило две заявки, победитель тендера согласился выполнить работы на 300 тысяч рублей дешевле, чем предлагалось изначально.

Судя по документации, в указанную сумму входят работы на наружных сетях водоотведения № 2 и 3, установка временных сооружений, а также последующее благоустройство территории. На непредвиденные затраты заложили 2% от общей суммы контракта. Срок исполнения работ — 31 декабря 2025 год.

Напомним, также в зоопарке Ростова-на-Дону за 70 млн рублей собираются капитально отремонтировать львятник.