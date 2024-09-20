Какими бывают школьные олимпиады и какие льготы они дают при поступлении в вуз

* Олимпиады I уровня: Проводятся минимум в 30 регионах России, доля участников из невыпускных классов на них составляет не менее 35%, и по меньшей мере 70% заданий заключительного этапа имеют творческий характер, являются оригинальными и отличаются высоким уровнем сложности.

* Олимпиады II уровня: Проводятся не менее, чем в 20 регионах, доля участников из невыпускных классов составляет не менее 30%, и не менее 50% заданий имеют высокий уровень сложности.

* Олимпиады III уровня: Проводятся не менее, чем в 10 регионах, доля участников из невыпускных классов составляет не менее 25%, и не менее 30% заданий имеют высокий уровень сложности.