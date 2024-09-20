Вестибюль станции метро «Фрунзенская» начали сносить в Петербурге

Вот уже почти четыре месяца Петербург живет без «Фрунзенской». Станцию закрыли 1 июня, чтобы провести там масштабную реконструкцию. Активная фаза работ началась с середины июля — тогда специалисты приступили к сносу вестибюля. И всего за пару месяцев от него остался один каркас. Теперь рабочим предстоит и его сравнять с землей, чтоб на его месте простроить новое здание, в котором разместится Единый диспетчерский центр метрополитена (ЕДЦМ).