Вестибюль станции метро «Фрунзенская» начали сносить в Петербурге

Вот уже почти четыре месяца Петербург живет без «Фрунзенской». Станцию закрыли 1 июня, чтобы провести там масштабную реконструкцию. Активная фаза работ началась с середины июля — тогда специалисты приступили к сносу вестибюля. И всего за пару месяцев от него остался один каркас. Теперь рабочим предстоит и его сравнять с землей, чтоб на его месте простроить новое здание, в котором разместится Единый диспетчерский центр метрополитена (ЕДЦМ).
— Рабочие приступили к разбору здания вестибюля, — рассказывает журналист SPB.KP.RU, который наблюдал за ходом демонтажных работ. — На площадке работают несколько экскаваторов. Постоянно подъезжают грузовики, увозят обломки здания. В дверном проеме видны турникеты, которые еще не демонтировали.
Напомним, что работы будут вести в два этапа. Во время первого возведут здание ЕДМС на базе расширенного вестибюля. Также реконструируют наклонный ход и заменят эскалаторы — их станет четыре. Во время второго специалисты будут «наводить красоту» в помещениях, то есть сделают отделку и установят мебель.
Столь масштабные работы требуют много времени, поэтому не удивительно, что станцию закрыли аж на четыре года, то есть до 1 июня 2027 года. Да и обойдется реконструкция в немалую сумму — 9,4 млрд рублей.