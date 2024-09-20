Неизвестные взломали Telegram-канал МЧС Петербурга и опубликовали провокационное видео

Напомним, ранее в МЧС предупредили об ухудшении погодных условий в Северной столице. Так, в воскресенье 21 сентября в городе ожидаются сильные порывы ветра до 15 метров в секунду. В связи с этим петербуржцам рекомендуется проявить осторожность во время пребывания на улице: подальше отходить от рекламных щитов, шатких строений и домов с неустойчивой кровлей.