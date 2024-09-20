Неизвестные взломали Telegram-канал МЧС Петербурга и опубликовали провокационное видео

В МЧС Петербурга рассказали о взломе телефона одного из администраторов Telegram-канала ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
— Уважаемая аудитория нашего Telegram-канала. Обращаем внимание, что сегодня был взломан телефон одного из администраторов нашего канала. В настоящий момент все технические неполадки устранены, — заверили в пресс-службе городского МЧС.
О взломе телефона сотрудницы в министерстве заявили после того, как в Telegram-канале ведомства появилось провокационное видео.
Напомним, ранее в МЧС предупредили об ухудшении погодных условий в Северной столице. Так, в воскресенье 21 сентября в городе ожидаются сильные порывы ветра до 15 метров в секунду. В связи с этим петербуржцам рекомендуется проявить осторожность во время пребывания на улице: подальше отходить от рекламных щитов, шатких строений и домов с неустойчивой кровлей.