Конфликт около школы произошел в одной из станиц Ростовской области

В станице Тацинской Ростовской области трое мужчин повредили машину после ссоры детей. Разборки произошли около местной школы, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по донскому региону.
— Конфликт между гражданами после ссоры их детей произошел на пришкольной территории. В результате трое мужчин повредили автомобиль, принадлежащий 45-летнему мужчине. Сейчас по данному факту проводится проверка, — рассказали в МВД.
Сотрудники ПДН и администрации Тацинского района проведут профилактическую работу с родителями и школьниками.