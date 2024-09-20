Олбани
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конфликт около школы произошел в одной из станиц Ростовской области

В Ростовской области трое взрослых разбили машину из-за ссоры между детьми.

Источник: Комсомольская правда

В станице Тацинской Ростовской области трое мужчин повредили машину после ссоры детей. Разборки произошли около местной школы, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по донскому региону.

— Конфликт между гражданами после ссоры их детей произошел на пришкольной территории. В результате трое мужчин повредили автомобиль, принадлежащий 45-летнему мужчине. Сейчас по данному факту проводится проверка, — рассказали в МВД.

Сотрудники ПДН и администрации Тацинского района проведут профилактическую работу с родителями и школьниками.