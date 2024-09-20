В Омске хотят ввести штрафы за нарушение норм по обращению с ТКО

«Инспектор не должен на глаз оперделять, загорожен проезд или нет. Необходимо продумать наглядную разметку, нарушение которой можно зафиксировать на фото. Причем в этом случае может и ДПС ждать не надо, а достаточно будет просто отправить снимок в надзорные органы», — приводит мнение депутата Ашота Татояна «Омск-информ».