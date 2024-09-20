В Омске хотят ввести штрафы за нарушение норм по обращению с ТКО

Сегодня депутаты профильного комитета Законодательного собрания рассмотрели предложения по внесению изменений в КоАП Омской области. За нарушение норм по обращению с ТКО будут штрафовать.
Министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина посетовала, что юрлица и ИП не предоставляют сведения в региональный кадастр отходов. Как следствие растет количество несанкционированных свалок, а мер воздействия на недобросовестных предпринимателей нет.
Тех, кто не предоставляет сведения в реестр, будут штрафовать. Найдут управу и на тех, кто блокирует своими автомобилями подъезд к мусорным бакам во дворах.
По мнению депутатов, критерии перегораживания подъезда к площадкам для сбора ТКО разработчик прописал нечетко.
«Инспектор не должен на глаз оперделять, загорожен проезд или нет. Необходимо продумать наглядную разметку, нарушение которой можно зафиксировать на фото. Причем в этом случае может и ДПС ждать не надо, а достаточно будет просто отправить снимок в надзорные органы», — приводит мнение депутата Ашота Татояна «Омск-информ».
После обсуждения члены комитета решили рекомендовать законопроект о внесении изменений в региональный КоАП к рассмотрению.