Вогнали в краски: ретроспектива Малявина и Архипова эмансипирует цвет

Малявин, напротив, всегда в центре внимания ставит человека, пусть даже его одежде уделяет внимания куда больше, чем лицу (скажем, в картине «Девка» 1930 года хочется смотреть, прежде всего, на мозаичный каскад мельчайших штрихов, изображающих складки платья и вызывающих ассоциацию чуть ли не с Филоновым). И нередко он обходится вовсе без фона. Особенно в графических работах: акварелях, рисунках карандашом, темперой, пастелью. Их на выставке немного, около десятка, но все — жемчужины. Красный там, конечно, тоже есть. Выдающийся колорист виден и в этом жанре. Но стоит признать, что линия у Малявина не менее сильная, чем цвет.