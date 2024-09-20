Чешут спины и пытаются съесть камеру: в лесу Иркутской области нескольких медведей засняла фотоловушка

В Большереченском лесничестве Прибайкальского нацпарка фотоловушки сняли жизнь сразу нескольких медведей! Они хозяйничают в лесу, чешут спины о деревья, поднимают камни и исследуют территорию. Один косолапый даже попытался съесть камеру! Однако, у него ничего не получилось, а у работников ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в распоряжении появился целый фильм о жизни медведей в естественной среде обитания. Они с радостью поделились им с нами!
— На кадрах «отметились» разные звери, но одними из самых эмоциональных героев видео оказались несколько медведей: они отдыхают, оставляют «заметки» для своих собратьев, выгуливают потомство, чешут спинку и… пытаются избавиться от фотоловушки! Гаджет едва выдержал натиск медвежьих когтей и зубов, — рассказывают в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья».
Сообщается, что фотоловушки работали все лето. Пользователи социальных сетей оценили видео и попросили выкладывать как можно больше таких историй! Главное, в жизни не встретиться с семьей четвероногих, а то мало не покажется.