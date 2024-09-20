Чешут спины и пытаются съесть камеру: в лесу Иркутской области нескольких медведей засняла фотоловушка

В Большереченском лесничестве Прибайкальского нацпарка фотоловушки сняли жизнь сразу нескольких медведей! Они хозяйничают в лесу, чешут спины о деревья, поднимают камни и исследуют территорию. Один косолапый даже попытался съесть камеру! Однако, у него ничего не получилось, а у работников ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в распоряжении появился целый фильм о жизни медведей в естественной среде обитания. Они с радостью поделились им с нами!