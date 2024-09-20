Житель Свердловской области выиграл в лотерее почти 17 миллионов рублей. Однако везунчик еще не знает о такой удаче. Об этом сообщили в пресс-службе лотереи.
— 20 сентября 2024 года в государственной лотерее «Все или ничего» был разыгран многомиллионный суперприз — 16 834120 рублей. Победителем стал участник 120717-го тиража из Свердловской области, — рассказали организаторы.
На данный момент новоиспеченный миллионер пока не обратился за своим выигрышем в лотерейный центр. На данный момент известно только то, что счастливчик приобрел билет за 100 рублей в мобильной версии сайта.
Ранее жительница Екатеринбурга стала миллионершей благодаря лотерее. Женщина выиграла больше 19 миллионов рублей. Светлана работает медсестрой. Иногда она участвует в лотереях. О крупном выигрыше женщина узнала в разгар рабочего дня, увидев уведомление от приложения. Благодаря выигранным деньгам Светлана сможет выплатить ипотечный кредит. Куда потратить оставшиеся деньги, женщина еще не решила.