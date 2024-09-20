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Улицу Большую Садовую в Ростове в обе стороны сковали пробки

Дорожный затор собрался на Большой Садовой в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

На Большой Садовой в Ростове-на-Дону образовался затор. Машины стоят в обе стороны. Об этом сообщают очевидцы.

В 16 часов вечера в одну сторону транспорт стоит от переулка Островского, пересекает Буденновский, проходит мимо городской администрации и заканчивается в районе Чехова, это примерно 1,6 км. Встречные авто растянулись от Кировского до Соколова, это немногим больше 700 метров.

Есть пробки на смежных улицах.

По неподтвержденной информации, ситуация может быть связана с неработающими светофорами. К слову, ранее в «Донэнерго» сообщали о временном отключении электричества на Большой Садовой, Пушкинской, Братском и Максима Горького.