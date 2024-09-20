Улицу Большую Садовую в Ростове в обе стороны сковали пробки

В 16 часов вечера в одну сторону транспорт стоит от переулка Островского, пересекает Буденновский, проходит мимо городской администрации и заканчивается в районе Чехова, это примерно 1,6 км. Встречные авто растянулись от Кировского до Соколова, это немногим больше 700 метров.