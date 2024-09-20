Цирк, спектакли и концерты: куда сходить в Самаре в выходные 21−22 сентября 2024 года

Осень в Самаре окончательно вступила в свои права. На улице стало холоднее, зачастили дожди, а значит, настало время провести выходные в теплом и уютном месте. Выбор у самарцев велик: в ближайшие дни в городе пройдут спектакли, концерты и многие другие события. Рассказываем, куда сходить в Самаре в выходные
Концерты в Самаре в выходные
Rock Privet (16+).
Когда: 21 сентября, 19.00.
Где: КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106г).
Билеты: от 1800 рублей.
На концерте Rock Privet зрителей ждут драйвовая программа, а также эксклюзивные премьеры новых номеров в формате фирменной рок-дискотеки.
Voskresenskii (16+).
Когда: 22 сентября, 17.00.
Где: концертный зал «Сигнал» (ул. Лесная, 23, корпус 2).
Билеты: от 1200 рублей.
Voskresenskii — новая звезда российской хип-хоп сцены. Исполнитель выступит в Самаре со специальным шоу.
ILWT (16+).
Когда: 21 сентября, 20.00.
Где: концертный зал «Куйбышев» (ул. Куйбышева, 128а).
Билеты: от 1600 рублей.
Музыканты дадут концерт в Самаре в честь 20-летия коллектива. Гости мероприятия услышат хиты группы и песни болгарского певца Артема Попова. Также состоится презентация трека «Карапет».
Спектакли в Самаре в выходные
«И никого не стало» (16+).
Когда: 22 сентября, 18.00.
Где: театр драмы им. Горького (пл. Чапаева, 1).
Билеты: от 300 рублей.
Спектакль поставлен по известному произведению Агаты Кристи «Десять негритят». В центре сюжета — десять незнакомцев, запертых на острове. Их ждут тайны, подозрения и невероятный страх за собственную жизнь.
«Однажды в Ежкиных Кошках» (16+).
Когда: 21 сентября, 18.00.
Где: театр драмы «Камерная сцена» (ул. Некрасовская, 27).
Билеты: от 500 рублей.
Спектакль рассказывает о жителях деревни Ежкины Кошки. Все они ищут любовь: второклассники мечтают об отцах, их мамы — о надежных мужчинах, романтичная Дуся — о незнакомце в костюме и шляпе. В финале все герои найдут свое счастье.
«Сон в летнюю ночь» (6+).
Когда: 21 и 22 сентября, 18.30.
Где: театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1).
Билеты: от 500 рублей.
Известная комедия Шекспира, которую полюбил весь мир. Занимательный сюжет, нарядные декорации и легкая, красочная музыка никого не оставят равнодушным.
«Женить папу» (12+).
Когда: 22 сентября, 18.00.
Где: ДК «Восход» (п. Петра Дубрава).
Билеты: от 400 рублей.
В центре сюжета — семья директора автобазы. Мать бросила отца и сбежала в Швейцарию, а дети решили во что бы то ни стало женить своего папу.
Другие события в Самаре в выходные
Цирковое шоу «Балаган» (0+).
Когда: 21 и 22 сентября, 12.00 и 16.00.
Где: цирк им. Олега Попова (ул. Молодогвардейская, 220).
Билеты: от 800 рублей.
Зрителей ждет удивительное шоу и насыщенная программа. В частности, на арену выйдет огромный индийский слон итальянской дрессировщицы Майли Монни — обладательницы специального приза жюри Международного фестиваля циркового искусства «Без границ». В общем, скучать не придется.