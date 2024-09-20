Цирк, спектакли и концерты: куда сходить в Самаре в выходные 21−22 сентября 2024 года

Осень в Самаре окончательно вступила в свои права. На улице стало холоднее, зачастили дожди, а значит, настало время провести выходные в теплом и уютном месте. Выбор у самарцев велик: в ближайшие дни в городе пройдут спектакли, концерты и многие другие события. Рассказываем, куда сходить в Самаре в выходные 21—22 сентября 2024 года.