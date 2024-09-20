Украинским чиновникам и военным запретили пользоваться Telegram

При этом в СНБО еще в феврале заявляли, что заблокировать мессенджер в стране невозможно и что вопрос об этом не стоит на повестке дня. Однако руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко посоветовал украинцам не переписываться в Telegram в личных целях. А если все-таки приходится это делать — то «соблюдать определенные правила».