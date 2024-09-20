В Лейпциге обнаружено еще одно ранее неизвестное произведение Моцарта

В муниципальной библиотеке немецкого города Лейпцига найдено ранее неизвестное произведение, написанное Вольфгангом Амадеем Моцартом. Работа датируется серединой или концом 1760-х, когда композитор был подростком.
Исследователи обнаружили реликвию во время составления последнего издания каталога Köchel — масштабного архива сочинений Моцарта. В нем произведение значится как Ganz kleine Nachtmusik («Маленькая ночная музыка»), сообщает The Guardian.
Пьеса состоит из семи миниатюрных частей для струнного трио общей продолжительностью около 12 минут. По данным специалистов, рукопись является копией, сделанной примерно в 1780-м. Документ написан темно-коричневыми чернилами на почти белой бумаге.
Премьера «Маленькой ночной музыки» состоялась в австрийском Зальцбурге, на родине Моцарта. 21 сентября сочинение исполнят в Лейпцигской опере.
Недавно ученые определили, что произведение «Миланские вариации» (1771) также принадлежит авторству австрийского классика.