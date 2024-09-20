С 21 сентября в Ростове-на-Дону изменят маршрут автобуса № 67

С 21 сентября 2024 года в Ростове-на-Дону изменят схему движения автобуса № 67 («мкр. Левенцовский — проспект Сельмаш»). Это решение приняли по итогам голосования, которое проводилось на портале «Активный ростовчанин».
— Обновление маршрута улучшит транспортную доступность ЖК «Пятый элемент» и школы № 72, а также напрямую свяжет Солженицына, Ткачева и Жданова с Большой Садовой, площадью Карла Маркса и Сельмашем, — поясняют городские власти.
Схема движения автобуса выглядит следующим образом: мкр. Левенцовский — Еременко — Зорге — Стачки — Сиверса — Большая Садовая — Советская — площадь Карла Маркса — 20-я Линия — Шолохова — Мира — Металлургическая — Образцовая — Веры Пановой — Сельмаш — Шолохова — 20-я Линия — площадь Карла Маркса — Советская — Большая Садовая — Сиверса — Стачки — Зорге — Еременко — Солженицына — Ткачева — Жданова — Еременко — мкр. Левенцовский.
Также в донской столице собираются поэтапно перекрывать 10 улиц с 29 сентября до 15 декабря этого года.