Стало известно, когда начнется ремонт Большеохтинского моста

Затруднится ли проезд на прилегающих к переправе съездах и набережных, пока не уточняется. Но по первому плану предполагалось, что проехать станет труднее по съездам на Синопскую и Малоохтинскую набережные, по Комаровскому проезду и Тульской улице. Съезд с Синопской набережной на мост хотели закрыть совсем.