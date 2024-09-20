Стало известно, когда начнется ремонт Большеохтинского моста

Большеохтинский мост уйдет на ремонт 27 сентября. Теперь уже точно. Отложенные почти на месяц дорожные работы получили новые сроки — стартуют в конце следующей рабочей недели и завершатся 12 октября. Об этом SPB.KP.RU рассказали в пресс-службе «Мостотреста».
Изначально масштабную замену асфальтобетонного покрытия на мосту обещали начать 23 августа. До 6 сентября там планировали поэтапно ограничивать движение на правых полосах в обеих направлениях, а местные жители готовились стоять в пробках. Однако 23 августа обстановка на переправе осталась спокойной, дорожники не появились и позже. Официально предприятие связало затишье с началом учебного года.
— Сроки ремонта сдвинуты, чтобы избежать пика транспортной напряженности в начале учебного года, когда возвращаются с каникул школьники и студенты, — заверяли специалисты.
Настоящая же причина переноса скрылась в документации.
— Сроки начала работ были скорректированы в связи с необходимостью переоформления разрешительной документации и доработки схемы организации дорожного движения, — пояснили SPB.KP.RU в «Мостотресте».
Затруднится ли проезд на прилегающих к переправе съездах и набережных, пока не уточняется. Но по первому плану предполагалось, что проехать станет труднее по съездам на Синопскую и Малоохтинскую набережные, по Комаровскому проезду и Тульской улице. Съезд с Синопской набережной на мост хотели закрыть совсем.
А на Малоохтинской набережной, вернее на участке рядом с мемориалом «Крепость Ниеншанц», уже сейчас не проехать. Движение там перекрыли до мая 2026 года. Причиной дополнительных заторов в дни ремонта может стать и следующий за Большеохтинским Комаровский мост, где до 15 октября поэтапно ограничивают проезд из-за починки трамвайных путей.