Пресс-тур «Навигаторы детства» прошел в Иркутске

— Мы помним времена, когда в школах были пионервожатые, которые помогали детям проявлять себя. Сегодня в современных школах эту роль выполняют советники директоров. Появилась потребность в специалистах, которые могут организовать воспитательную работу в школе или внеклассный досуг, вовлечь в детское общественное объединение, определить, чего хочет ученик, что умеет, к чему склонен, что ему больше нравится, какая профессия привлекает, — отметила заместитель министра образования региона Наталья Краснова.