Пресс-тур «Навигаторы детства» прошел в Иркутске

В Иркутске прошел пресс-тур «Навигаторы детства». На площадке средней школы № 17 участников познакомили с деятельностью советников директоров школ по воспитанию. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Приангарье вошло в данный проект еще в 2022 году. Именно тогда в школах и появились советники директоров. На сегодня в 580 учебных заведениях насчитывают 613 человек, которые работают на данной должности. Они занимаются организацией воспитательного процесса, прививают детям духовно-нравственные ценности. Этот подход принято называть «новой философией воспитания». В школах, техникумах и колледжах пытаются в комфортной обстановке раскрыть личность подростков.
— Мы помним времена, когда в школах были пионервожатые, которые помогали детям проявлять себя. Сегодня в современных школах эту роль выполняют советники директоров. Появилась потребность в специалистах, которые могут организовать воспитательную работу в школе или внеклассный досуг, вовлечь в детское общественное объединение, определить, чего хочет ученик, что умеет, к чему склонен, что ему больше нравится, какая профессия привлекает, — отметила заместитель министра образования региона Наталья Краснова.
Во время пресс-тура советники рассказали о проделанной работе. Они являются участниками внеурочных занятий «Разговоры о важном», воспитывают чувство патриотизма, рассказывают детям о культурном наследии страны, приобщают к здоровому образы жизни и многое другое.
В рамках мероприятия провели экскурсию в Центр детских инициатив. В этом месте школьники готовят различные проекты и акции, занимаются творчеством.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в администрации областного центра опубликовали график подключения отопления 21 и 22 сентября.