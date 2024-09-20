Телеведущему Геннадию Малахову исполнилось 70 лет

Но больнее всего Геннадия Петровича «ударила» его коллега по Первому — ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева. В интервью газете «Труд» она заявила, что пить мочу и мазаться керосином может только психически нездоровый человек, нормальный же — будет искать хорошего врача. На уточнение журналиста о том, что именно эти нетрадиционные способы предлагает ее телевизионный коллега Геннадий Малахов, Малышева ответила: «Он не мой коллега! Я врач по образованию, профессор и доктор медицинских наук. Коллегой моим может считаться только врач. А люди, которые не имеют образования и бросаются давать советы, — преступники, и во всех странах мира их сажают в тюрьму».