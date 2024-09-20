Тренировка для идеального пресса: 15 лучших упражнения для укрепления мышц живота

Кроме того, мышцы пресса играют важную роль в поддержке внутренних органов и обеспечивают их правильное расположение, подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» фитнес-тренер Игорь Коркин. Они также тесно связаны с другими мышечными группами, такими как мышцы спины и таза, формируя так называемый кор — основу для всех движений тела. Взаимодействие этих мышц важно не только для выполнения движений, но и для поддержания здоровья позвоночника и правильной осанки.