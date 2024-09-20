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Семью из Ростовской области наградили медалью ордена «Родительская слава»

На Дону медалью ордена «Родительская слава» наградили мужа и жену, воспитавших 18 детей.

Источник: Комсомольская правда

Семью Климентовых из Сальского района Ростовской области по указу президента России Владимира Путина наградили медалью ордена «Родительская слава». Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

Светлана Владимировна и Алексей Сергеевич за 30 лет брака воспитали 18 детей, шесть родных и 12 приемных.

Алексей Сергеевич — настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца в селе Сандата. Светлана Владимировна безвозмездно руководит детским церковным хором. Также она ведет домашнее хозяйство, воспитывает детей и занимается общественной деятельностью.

— За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей десять донских семей были награждены орденом «Родительская слава», еще семь получили медаль ордена «Родительская слава», — отметил Василий Голубев.

На сайте «КП — Ростов-на-Дону» раньше писали о большой и дружной семье Климентовых.