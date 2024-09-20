Семью из Ростовской области наградили медалью ордена «Родительская слава»

Семью Климентовых из Сальского района Ростовской области по указу президента России Владимира Путина наградили медалью ордена «Родительская слава». Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.
Светлана Владимировна и Алексей Сергеевич за 30 лет брака воспитали 18 детей, шесть родных и 12 приемных.
Алексей Сергеевич — настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца в селе Сандата. Светлана Владимировна безвозмездно руководит детским церковным хором. Также она ведет домашнее хозяйство, воспитывает детей и занимается общественной деятельностью.
— За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей десять донских семей были награждены орденом «Родительская слава», еще семь получили медаль ордена «Родительская слава», — отметил Василий Голубев.
На сайте «КП — Ростов-на-Дону» раньше писали о большой и дружной семье Климентовых.