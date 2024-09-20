В РПЦ поддержали идею исключить теорию Дарвина из школьной программы

Ранее бывший председатель правительства Чеченской республики Муслим Хучиев предложил главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову исключить информацию о теории Чарльза Дарвина из школьных учебников, поскольку она ошибочна и идет вразрез с религией и воспитанием.
«Хотел бы поддержать позицию, высказанную помощником председателя правительства Российской Федерации Муслимом Хучиевым, и согласен, что необходимо исключить теорию Дарвина из школьных учебников как вводящую (детей — ред.) в заблуждение», — сказал РИА Новости Лукьянов.
Он обратил внимание на нравственный аспект теории Дарвина. «Теория эволюции изначально безнравственна, так как предполагает сиротство рода человеческого, отсутствие Создателя у столь сложного и прекрасного творения как наша вселенная», — заметил священник.
Многие известные учёные подвергали сомнению теорию эволюции, продолжил священник, так как её основополагающие положения противоречат данным современной науки. Так, он привел в пример лауреата Нобелевской премии и одного из создателей антибиотиков Эрнста Чейна, который был «последовательным критиком дарвинизма».
«Теория эволюции не отвечает на вопрос зарождения жизни как таковой, на вопрос о сложности и разумности устройства живых существ, генетической деградации, свойственной изначально сложным системам, в ней отсутствует механизм, закрепляющий необратимые эволюционные изменения в организме», — пояснил глава комиссии РПЦ.