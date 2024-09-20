В РПЦ поддержали идею исключить теорию Дарвина из школьной программы

Многие известные учёные подвергали сомнению теорию эволюции, продолжил священник, так как её основополагающие положения противоречат данным современной науки. Так, он привел в пример лауреата Нобелевской премии и одного из создателей антибиотиков Эрнста Чейна, который был «последовательным критиком дарвинизма».