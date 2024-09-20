Bon Iver анонсировали мини-альбом SABLE

Инди-фолк-проект музыканта Джастина Вернона Bon Iver представит EP «SABLE» 18 октября. Пластинка станет первым за пять лет релизом группы.
Коллектив также представил лиричный фолк-сингл из студийника, S P E Y S I D E, и клип на него. В простом черно-белом ролике Вернон исполняет песню с гитарой, появляются кадры с мрачным облачным небом и бушующим на море штормом.
По словам артиста, в SABLE он исследует чувства «вины, тоски и смятения». На это намекает и название альбома, означающее «темный цвет».
Ранее мы рассказывали о новом инди-фолк-EP коллектива «Бонд с кнопкой» — «Праздник».