Главные новости недели с 16 по 20 сентября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 16 по 20 сентября 2024 года.
Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил
Президент подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил до 2,39 млн человек с 1 декабря 2024 года. Среди них — 1,5 млн военнослужащих. Ранее, в декабре 2023 года, число армейцев выросло на 170 тыс. Кремль связывал это с «прокси-войной» Запада.
Массовые взрывы пейджеров произошли в Ливане и Сирии
В Ливане и Сирии произошла серия взрывов, затронувших сотни пейджеров членов «Хезболлы». По данным СМИ, «Моссад» заложил взрывчатку в тысячи пейджеров, используемых группировкой. «Хезболла» пообещала «наказать» Израиль за его «преступную агрессию».
Два человека погибли в результате стрельбы у офиса Wildberries
Wildberries сообщила о попытке незаконного проникновения в офис в Москве. Произошла стрельба. Два человека погибли, семь пострадали. Представитель Владислава Бакальчука сообщил о его задержании. По его словам, совладельцу Wildberries было предъявлено обвинение по нескольким статьям УК.
Экс-адвоката Пашаева арестовали по делу о мошенничестве
Московский гарнизонный военный суд арестовал Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве в отношении семьи Блиновских. Пашаев обвиняется в получении 18,5 млн рублей и 300 тыс. долларов за обещание освободить их от уголовной ответственности. Пашаев арестован до 15 ноября.
Стали известны детали предполагаемой попытки покушения на Трампа
В Уэст-Палм-Бич, Флорида, произошла попытка покушения на Дональда Трампа. Стрельба началась возле гольф-клуба, где играл экс-президент США. Секретная служба открыла огонь по вооруженному подозреваемому, он был задержан. Трамп не пострадал.