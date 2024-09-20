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Главные новости недели с 16 по 20 сентября 2024 года

Итоги недели с 16 по 20 сентября 2024 года: самые важные новости, ключевые события и происшествия последних дней. Рассказываем, что произошло в России и мире за прошедшую неделю, в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 16 по 20 сентября 2024 года.

Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил

Президент подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил до 2,39 млн человек с 1 декабря 2024 года. Среди них — 1,5 млн военнослужащих. Ранее, в декабре 2023 года, число армейцев выросло на 170 тыс. Кремль связывал это с «прокси-войной» Запада.

Массовые взрывы пейджеров произошли в Ливане и Сирии

В Ливане и Сирии произошла серия взрывов, затронувших сотни пейджеров членов «Хезболлы». По данным СМИ, «Моссад» заложил взрывчатку в тысячи пейджеров, используемых группировкой. «Хезболла» пообещала «наказать» Израиль за его «преступную агрессию».

Два человека погибли в результате стрельбы у офиса Wildberries

Источник: Михаил Климентьев/ТАСС

Wildberries сообщила о попытке незаконного проникновения в офис в Москве. Произошла стрельба. Два человека погибли, семь пострадали. Представитель Владислава Бакальчука сообщил о его задержании. По его словам, совладельцу Wildberries было предъявлено обвинение по нескольким статьям УК.

Экс-адвоката Пашаева арестовали по делу о мошенничестве

Московский гарнизонный военный суд арестовал Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве в отношении семьи Блиновских. Пашаев обвиняется в получении 18,5 млн рублей и 300 тыс. долларов за обещание освободить их от уголовной ответственности. Пашаев арестован до 15 ноября.

Стали известны детали предполагаемой попытки покушения на Трампа

Источник: AP 2023

В Уэст-Палм-Бич, Флорида, произошла попытка покушения на Дональда Трампа. Стрельба началась возле гольф-клуба, где играл экс-президент США. Секретная служба открыла огонь по вооруженному подозреваемому, он был задержан. Трамп не пострадал.