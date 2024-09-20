Главные новости недели с 16 по 20 сентября 2024 года

Президент подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил до 2,39 млн человек с 1 декабря 2024 года. Среди них — 1,5 млн военнослужащих. Ранее, в декабре 2023 года, число армейцев выросло на 170 тыс. Кремль связывал это с «прокси-войной» Запада.