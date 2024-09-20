В Ростове-на-Дону сообщили о массовой гибели рыбы в водоемах зоопарка

Жители Ростова-на-Дону сообщили о массовой гибели рыбы в водоемах зоопарка. Информация об этом появилась в телеграм-канале городской администрации.
Власти отметили, что созданные в середине прошлого века пруды были соединены системой перелива. В теплое время года она очень быстро забивается листьями и водорослями, из-за чего появляется болотный запах.
— В такой неблагоприятный период уровень кислорода в воде снижается, и от этого страдает рыба. Черепахи или лягушки могут дышать воздухом, поэтому они более приспособлены к сложным условиям, — поясняют власти.
Осенью очистку обычно проводят уже после нереста рыб и взросления мальков. К этому моменту переливы между прудами и береговую линию уже привели в порядок.
— Пруды, хотя и искусственные, все же являются зеленым уголком, в котором жизнь протекает по законам природы, — добавили в администрации Ростова-на-Дону.
Напомним, ранее в донской столице также фиксировали гибель рыбы в районе улицы Рахманинова и в Северном водохранилище.