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Gone.Fludd и ЛСП выпустили клип на песню «Ути-пути»

Рэпер Gone.Fludd и проект Олег «ЛСП» Савченко представили видео на совместную композицию «Ути-пути», вышедшую еще в июне.

Источник: Звук

Рэпер Gone.Fludd и проект Олег «ЛСП» Савченко представили видео на совместную композицию «Ути-пути», вышедшую еще в июне.

В забавном ролике артисты во много раз уменьшаются. Gone.Fludd сидит на плече у девушки, которую играет его возлюбленная в жизни — певица Tanya Tekis, и летает на запущенном ею бумажном самолетике. Олег же дарит крошечную розу даме в исполнении его жены Влады, выпускающей музыку под псевдонимом ADA. Также в клипе есть анимационные вставки.

«Ути-пути» стал частью нового альбома Gone.Fludd «FLUDDALITY».

Тем временем Савченко признался, что устроил в сети скандал с Молодым Платоном, чтобы добавить в «скучный» шоу-бизнес «немного красок».